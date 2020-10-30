В Ростове возбудили дело после смерти пяти пациентов больницы

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после смерти пяти пациентов городской больницы № 20 11 октября.

Все они находились на лечении с диагнозом коронавирусная инфекция в ковидном госпитале, сформированном на базе этой больницы. Дело возбуждено по части третьей статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются причины и обстоятельства наступления смерти пациентов. Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области.

Ранее выяснилось, что заведующий реанимацией горбольницы отказывал в приеме больных в тяжелом состоянии. Кроме этого, медучреждение проверяется после появившейся в СМИ информации о смерти 13 пациентов из-за нехватки кислорода.

Тем временем

По данным информационного центра мониторинга COVID-19 на 30 ноября, в Ростовской области выявлено 310 новых случаев коронавируса за сутки. Общее число зараженных в регионе достигло 30 тысяч 305 человек. Выздоровели 24 166 пациентов. За прошедшие сутки умерли 15 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 166 пациентов.