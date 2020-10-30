Курганских школьников перевели на дистанционное обучение

По решению оперативного штаба Курганской области, все школьники с 1 по 11 классы после осенних каникул перейдут на дистанционное обучение.

- Эпидемиологическая ситуация в области остается сложной, за две недели спада заболеваемости не произошло, - прокомментировал директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров. - Вместе с тем, увеличенные каникулы позволили приостановить рост заболеваемости среди учителей и главное - детей. Поэтому было принято решение продолжить образовательный процесс в дистанционном формате.

Опыт такой работы в регионе уже есть. Кроме того все школы получили необходимые рекомендации по организации учебного процесса. Дистанционное обучение продлится со 2 по 15 ноября. Дальше все будет зависеть от эпидситуации.

Кстати, в дистанционном формате продолжат учебу также студенты колледжей, техникумов и вузов, по возможности учреждения дополнительного образования Курганской области.

Ранее оперштаб запретил детям до 18 лет находиться в общественных местах, в том числе, на улицах, в парках, скверах, магазинах, кафе и общественном транспорте без сопровождения взрослых. Ограничение начало действовать с 18 октября.

По данным на 30 октября, в Курганской области лабораторно подтверждено 77 новых случаев COVID-19. Выписан 71 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости выявлено 5853 случая. На помощь медучреждениям Зауралья прибыли врачи из других регионов.

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