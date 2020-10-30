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30.10.2020 10:55
Рубрика: Общество

Ректоры предложили меры по развитию высшего образования в пандемию

Текст: Мария Агранович
Ведущие вузы России - всего 13 университетов - предложили меры поддержки и развития высшего образования в период пандемии. Большой аналитический доклад был представлен в пятницу на заседании Общественного совета Минобрнауки при участии главы ведомства Валерия Фалькова.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Отметим, что это уже вторая большая работа экспертов, среди которых ректоры ВШЭ, РАНХиГС, ТГУ, ДВФУ, СПбГУ и других вузов. Первый доклад был представлен в июле, когда только закончился уникальный для российского высшего образования сезон тотального дистанционного обучения. Резюме: вузы стресс-тест прошли. Теперь перед ними стоит другая, не менее сложная задача.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Готовы ли университеты ко второй волне виртуальных лекций и семинаров

- Пандемия стала вызовом для системы высшего образования. Нам было важно понять, с какими проблемами столкнулись университеты в период удаленной работы и как им работать в изменившихся условиях. Приобретенный опыт дал стимул к дальнейшему развитию российской высшей школы, в том числе университетской цифровой среды, - отметил министр Валерий Фальков.

В новом докладе - новые меры.

- За анализом должен следовать план действий, которые помогут системе образования адаптироваться в новых условиях: впитать лучшие практики и избавиться от того, что мешает развитию, - подчеркнул один из авторов доклада, ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ясно, что основной вектор развития - это цифровые технологии и все, что поможет вузам и студентам гармонично существовать в новой цифровой реальности.

Какие предложения?

- Внести изменения в ежегодный план приема по квотам (перераспределение цифр приема по странам, незатронутым коронавирусом);

- создание системы мониторинга и поддержки преподавателей, активно использующих в учебном процессе цифровые технологии;

- создание национального сервиса тестирования преподавателей на уровень цифровой грамотности;

- развитие межуниверситетских семинаров по обмену опытом и практиками организации онлайн-образования;

- "цифровое волонтерство" для помощи преподавателям старшего поколения;

- новые функции преподавателя: модератор, тьютор, фасилитатор (тот, кто помогает организовать общение в группе - незаменим при массовых видео-конференциях или онлайн-лекциях).

Пересматривается и зона ответственности студента: теперь он все больше сам - "кузнец" своей образовательной траектории. Но не без помощи наставников и тьюторов, которые уже есть во многих вузах. "Внешняя независимая оценка качества образования должна обеспечиваться системой студенческих олимпиад и кейс-чемпионатов, которые развиваются в онлайн-среде", - говорится в докладе.

В Минобрнауки не будут полностью переводить студентов на дистанционное обучение

Акцент на цифровые технологии - это и интерактивные учебные курсы, и возможность использовать в учебных программах одного вуза программы и модули, созданные в других университетах и организациях.

"Обязательным условием для поддержания качества программ и их своевременного обновления должны стать сервисы сбора обратной связи от студентов", - отмечают авторы доклада.

- Многие из представленных мер уже активно реализуются в УрФУ, - прокомментировал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. - Это касается обновления компетенций преподавателей, поддержки студентов, внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, повышения доступности качественного образования. Университет также готов включиться в работу по развитию сети вузов. Это позволит нам объединиться и предоставить всем российским студентам самые лучшие программы.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Пандемия коронавируса COVID-19

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