Что изменится в университетах после пандемии

Почти три месяца миллионы российских студентов учились удаленно. Несмотря на стрессовую ситуацию, практически все смогли сдать сессии, защитить дипломы. Все - дистанционно. А ведь случись подобное лет 30 лет, вузы просто бы закрылись.

60 процентов преподавателей вузов так и не смогли подружиться с цифрой за время дистанционного обучения. Фото: Константин Завражин/РГ

По инициативе минобрнауки эксперты, среди которых ректоры ВШЭ, РАНХиГС, ТГУ, ДВФУ, СПбГУ и другие, подвели своеобразный итог сезона вузовской "удаленки" в большом аналитическом докладе. И хотя, по словам главы минобрнауки Валерия Фалькова, в октябре нас ждет еще более детальный "разбор полетов", выводы сделать можно уже сейчас.

Главное: университеты в целом "стресс-тест" выдержали. И в будущем высшее образование по-прежнему останется "офлайновым". Но кое-кому придется как следует "подтянуть" свои знания по теме цифровых технологий. Как выяснили авторы доклада, более 60 процентов вузовских преподавателей так и не смогли подружиться с цифрой за время "удаленки". Тем не менее многие видят здесь новые возможности и уверены: цифра повысит доступ к качественному образованию. Чтобы мотивировать педагогов, предложено поощрять тех, кто активно включается в цифровые проекты.

А для самых продвинутых "адептов" дистанта нужны особые гранты. Сейчас в высшей школе людей с богатым "цифровым" опытом всего лишь четверть.

В целом же, преподаватели чаще противопоставляют "удаленку" традиционному формату по принципу "черное-белое". И при таком жестком сравнении почти 90 процентов, конечно, выбирают второе.

Среди студентов знатоков цифры, само собой, больше. И именно благодаря их помощи многим преподавателям было легче адаптироваться к экстренному переходу на дистанционное образование. Однако молодежь столкнулась с другой проблемой: не стало работы, а значит - никакой добавки к стипендии и дополнительных средств на помощь родителям или даже оплату собственной учебы. Известны и случаи, когда студенты были вынуждены бросить учебу, чтобы выйти на полный рабочий день, чтобы обеспечивать себя и свою семью. Тех, кто до пандемии совмещал работу и учебу, между прочим, не так уж и мало - 65 процентов. Одной из мер поддержки студентов должно стать повышение стипендий до уровня минимального размера оплаты труда, отмечают эксперты. Напомним, сегодня МРОТ по Москве - более 17 тысяч рублей, а, например, в Ивановской области - 10 500. Для сравнения, обычная академическая стипендия без надбавок - около 1500 рублей. Стипендии аспирантов также предлагается повысить так, чтобы они были не ниже средней зарплаты по региону.

Кстати, несмотря на хорошие отношения с цифрой, к концу дистанта (июнь) лишь 14 процентов студентов сказали, что их все полностью устраивает. Зато примерно треть приняли дистанционный формат обучения: им он нравится даже больше, чем очный. Возможно, полностью довольных удаленкой было больше, если бы не одно "но". У десятой части всех студентов не оказалось дома необходимой качественной техники - планшетов, ноутбуков и роутеров. А среди ребят из малообеспеченных семей такой техники не было у 30 процентов. Часто сбоила и интернет-связь.

Что еще важно? "Последствия кризиса будут отдаваться эхом в системе высшего образования еще несколько лет", - пишут авторы доклада. И предлагают пересмотреть принципы контроля за вузами, вплоть до отмены всех проверок до конца 2024 года, кроме проверок финансовой дисциплины. Вузам будет непросто: 40 процентов ректоров прогнозируют снижение доходов более чем на 10 процентов в 2021 году.

"Полная реализация программ высшего образования в дистанционном формате невозможна", - заключили авторы доклада. Но в будущем вузы будут совмещать цифровые технологии, дистанционный формат и обычные занятия в аудиториях.