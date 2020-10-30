С 1 ноября электронное извещение о ДТП начинает шагать по стране. Его можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них было установлено на смартфоне приложение "Помощник ОСАГО".

До сих пор так оформлять мелкие ДТП можно было только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Татарстане.

Кроме того, оформить электронное извещение теперь можно будет, если машина зарегистрирована на юридическое лицо. До сих пор такая возможность была только у физических лиц. Электронное извещение можно теперь оформить в том числе и в случае, когда между участниками ДТП есть разногласия в обстоятельствах происшествия или в характере и перечне видимых повреждений. Упрощенное оформление аварии, без вызова ГИБДД, по европротоколу возможно, если в аварии пострадали только два автомобиля, оба водителя застрахованы по ОСАГО, не причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших. При оформлении пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО и оба участника смогут убедиться в действительности своих полисов. То есть в том, что ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО.

Далее проводится проверка наличия у второго участника подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без нее. Вариант оформления происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах максимального лимита выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. При отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.

Если у участников есть разногласия, то при оформлении электронного извещения о ДТП они должны поставить галочку в соответствующей графе. Но при этом пострадавший не сможет рассчитывать на выплату более 100 тысяч рублей. Если повреждения более серьезные, лучше вызывать ГИБДД.

Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователем, оформлявшим аварию. Затем второму участнику из сервиса госуслуг поступает электронная форма извещения о ДТП, в которую уже внесены данные об участниках, а также заполненные первым водителем сведения о повреждениях автомобилей и обстоятельствах происшествия.

После оформления электронного извещения никакие бумажные извещения никуда возить не надо

Для просмотра личного кабинета госуслуг мобильное приложение второму участнику не требуется, это делается в обычном интернет-браузере. Он проверяет содержание извещения и подписывает форму или, если у него есть несогласия, отклоняет ее. Если форма подписана, то она передается в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный номер.

После оформления электронного извещения, никакие бумажные извещения никуда возить не надо. В страховую придется съездить только для того, чтобы предъявить машину на осмотр. А если у страховщика заключен договор с сервисом, то надо будет съездить только в сервис на дефектовку. А потом и на ремонт.

Автомобили

Бумажный паспорт машине больше не выдают

1 ноября вступает в силу постановление правительства, в соответствии с которым бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) будут выдаваться только взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования из-за заполнения всех граф. Все остальные автовладельцы, купившие произведенные у нас или ввезенные к нам автомобили, на руки получать ПТС не будут. Он станет электронным и будет существовать только в сети Интернет. Единственное, что выдадут при покупке такого автомобиля, - выписку из электронного ПТС.

Примечательно, что Единая экономическая комиссия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снова оставила обязательное оформление электронных паспортов в качестве эксперимента для всех стран союза, кроме России. У России заднего хода уже нет, все готово к выдаче электронных паспортов. С момента начала работы системы оформлено уже более 1,3 млн электронных паспортов. Все машины благополучно поставлены на учет в ГИБДД.

Электронные паспорта на автомобили оформляют производители, если они в России, или импортеры - представительства компаний. Также предусмотрено оформление электронных паспортов испытательными лабораториями. Теми, которые проверяют автомобили и выдают заключения о возможности или невозможности внесения изменений в конструкцию. Таким образом, это может затруднить ввоз единичных машин из-за границы. Ведь тем, кто их пригоняет - для себя или на продажу, таможня оформлять электронный ПТС не будет. Им придется обращаться в испытательные лаборатории. Кстати, такая же сложность возникнет с автомобилями, которые поставляются к нам из стран ЕАЭС, раз они пока не оформляют электронные паспорта. Как будет решаться эта проблема, станет ясно уже в ноябре.

Впрочем, полностью от бумажных паспортов никто не отказывается. Автовладельцам не придется их менять. Это можно сделать исключительно по собственному желанию в тех же испытательных лабораториях. Бумажные паспорта ранее выпущенных в эксплуатацию машин продолжат действовать наравне с электронными. И в ГИБДД можно будет их получить в случае утраты такого бумажного паспорта. А электронный паспорт утратить невозможно.

Кстати, также с 1 ноября меняется внешний вид свидетельства о регистрации транспорта. Но не значительно. Из него уходят графы "мощность" и "объем" двигателя, а вместо них вписывается "Одобрение типа N" и "Экологический класс".