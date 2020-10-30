С 1 ноября на платных трассах РФ начинают действовать зимние тарифы

С 1 ноября на трассах госкомпании "Автодор" начинают действовать зимние тарифы. Как сообщили в пресс-службе госкомпании, стоимость проезда скорректирована по сравнению с предыдущим сезоном с учетом инфляции. Компания обращает внимание автовладельцев, что часть скидок по транспондерам и абонементам также изменена.

В частности, говорится в сообщении компании, на трассе М-3 "Украина" стоимость проезда не меняется, но дневной тариф начинает действовать не с 6.00, а с 7.00 утра. Также сохраняется дифференциация по дням недели: при оплате наличными для легковых автомобилей тариф понедельник-четверг составит 50 рублей, а с пятницы по воскресенье включительно - 60 рублей.

"На М-11 "Нева" в целом стоимость проезда стала ниже, при оплате наличными снижение составило 110-170 рублей по отношению к летним тарифам 2020 года. Те, кто пользуется транспондером, должны учесть, что максимальная скидка с ноября для владельцев транспондеров Т-pass (эмитент ООО "Автодор-Платные дороги") составит 30%. На ряде маршрутов она снижена на 10%, в том числе, с 30% до 20%", - говорится в сообщении.

Уменьшение скидки с 30% до 20% также произойдет при проезде по транспондерам, выпущенным ООО "Объединенные системы сбора платы", ООО "Магистраль северной столицы" и АО "Новое качество дорог" по маршрутам с 208 по 668 километр и с 208 по 684 километр (из Тверской области до Санкт-Петербурга и обратно).

Минимальная скидка в 15%, отмечается в сообщении "Автодора", сохраняется при проезде по транспондеру Т-pass и других эмитентов на всех маршрутах, где она действовала.

Снизится оплата проезд по трассе М-4 "Дон". По всему маршруту от 21 км по 1319 км (Московская область - Краснодарский край) для легковых автомобилей оплата станет ниже, по сравнению с летней, на 130-245 рублей, в зависимости от дня недели. При этом на пять процентов подорожают абонементы на проезд по платным участкам М-4 "Дон". Как пояснили в компании, их стоимость не индексировалась с 2018 года.

"С понедельника по четверг тариф ниже, чем с пятницы по воскресенье, в праздничные и предпраздничные дни. Скидка по транспондеру АПД сохранится в размере 15%. По программам лояльности можно будет дополнительно сэкономить до 15% от стоимости проезда", - уточнили в "Автодоре".