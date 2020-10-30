С 1 ноября новые автомобили будут получать только электронные паспорта

С 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств на новые автомобили. Все производимые у нас и импортируемые автомобили будут получать электронные паспорта.

Как это отразится на автовладельцах, что делать тем из них, у кого машина с бумажным ПТС, а также как получить электронный паспорт тем, кто ввозит единичные автомобили, и как поставить машину на учет в ГИБДД? На эти и другие вопросы в формате видеоинтервью рассказали управляющий директор автоматизированной системы электронных паспортов АО "Электронный паспорт" Борис Ионов и начальник управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Система выдержит нагрузку. Уже сегодня в ней более 1,4 миллиона паспортов транспортных средств. Когда система набрала большие данные, проводилось тестирование, проводились нагрузочные испытания. Проблем не зафиксировано.

Госавтоиснпекция уже более года работает с электронными паспортами. С 85 - 90 процентами автомобилей с такими ПТС регистрационные действия проведены. Проблем с взаимодействием систем нет.

На произведенные в России автомобили электронные ПТС оформляют сами производители. На импортируемые - представительства компаний в России. Те, кто ввозит единичные транспортные средства, должны сначала получить электронный ПТС в любой из испытательных лабораторий, которые подтверждают соответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности. Львиная доля ввезенных автомобилей приходится на дальневосточный регион. Там работают четыре таких лаборатории.

Главная проблема при оформлении ввезенных машин - это время поступления информации о зачислении таможенных платежей и утилизационного сбора. Паспорт на машину оформлен, но до тех пор пока не придет этой информации, он будет в статусе "не действующий". С таким ПТС поставить на учет машину не получится. Как только статус изменится на "действующий" - можно идти в ГИБДД регистрировать автомобиль.

Никто не потребует от автовладельцев с бумажными ПТС обменивать их на электронные. Это личное дело собственника машины. Кроме того, ГИБДД будет выдавать бумажные ПТС в случае их утраты, порчи или, если закончилось место для их заполнения.

Если автовладелец стоящей на учете машины захочет завести электронный паспорт - он это сможет сделать в тех же испытательных лабораториях или на пункте техосмотра. Но с момента, как их электронный паспорт получит статус "действующий", бумажный станет недействительным.