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Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати

Новости
    30.10.2020, 19:41
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Человек-с-тысячью-лиц Сергей Безруков вновь вернулся к самому из них узнаваемому и прославленному.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Не хотелось бы спойлерить, конечно, но иначе никак: плодовитый актер и музыкант сыграл Сашу Белого в видео на совместный трек Джигана, Тимати и Егора Крида Rolls Royce. Премьера клипа состоялась сегодня, и ролик буквально за пять часов собрал уже более миллиона просмотров.

"Мы продолжаем снимать клипы уровнем выше русских фильмов! На этот раз вы попадете в настоящий музыкальный боевик! И не вздумайте перематывать, а то Джига ворвется и к тебе в дом и заберет телефон", - боевито сообщает подпись к видео, размещенному в том числе на официальном YouTube-канале Крида.

"Черный Rolls Royce, забираю джекпот / Со мной бэйби-мама, на нее потрачу всё / Сделал новый мув и я заберу топ / У нее есть парень, но походу он лох", - как-то так всё там у них. Поэтому финальную реакцию "Саши" на произошедшее несложно понять.

Ранее сообщалось, что бывшая возлюбленная Тимати Решетова стала ведущей реалити-шоу.

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