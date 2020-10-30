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30.10.2020 05:04
Рубрика: В мире

Spotify назвал запуск в России самым успешным в истории сервиса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шведский сервис потокового аудио Spotify оценил выход на российский рынок, назвав его самым успешным за все время своего существования. Заявление подкреплено данными о финансовых итогах третьего квартала 2020 года.

Фото: istock
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"На российский рынок приходится самая большая доля превышения контрольных показателей по приросту подписчиков за квартал", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По итогам третьего квартала, показатель MAU (уникальные пользователи за месяц) сервиса вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 320 миллионов человек, а число платных подписчиков увеличилось на 27%, достигнув 144 миллионов. При этом выручка сервиса Spotify выросла на 14% - до 1,975 миллиарда евро.

В Россию Spotify пришел 15 июля. Одновременно сервис заработал еще в 12 странах: Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

Ранее исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян. Данными поделилась компания Shazam, которая обрабатывает 25 миллионов запросов от меломанов по всему миру. По итогам первого полугодия топ 10 самых популярных треков выглядит так: Intelligency - "August", The Weeknd - "Blinding Lights", Тайпан & Agunda - "Луна Не Знает Пути", El Capon - "Shut Up Chicken", Hafex - "Intihask", SAINt JHN - "Roses" (Imanbek Remix), Trevor Daniel - "Falling", Carla Morrison - "Disfruto" (Audioiko Remix), Billie Eilish - "everything i wanted", Raim - "Двигаться".

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