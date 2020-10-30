США готовы разрешить поставку компонентов для Huawei

Министерство торговли США подтверждает, что разрешение на поставку комплектующих можно получить, если компания докажет, что ее компоненты не поддерживают сети пятого поколения - 5G. Эту информацию изданию предоставил анонимный сотрудник американского производителя микросхем, участвовавший в обсуждениях с властями США.
Такое решение может спасти смартфонный бизнеса китайской компании, отмечает Financial Times. В сентябре США запретили Huawei получать комплектующие, которые используют американские технологии. Из санкций китайская компания потеряла возможность заказывать у TSMC собственные процессоры Kirin.
Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов скептически оценивает послабления для Huawei со стороны властей США: "Huawei делал собственные процессоры на мощностях TSMC, потому что больше их производить негде. А процессоры Kirin поддерживают сети 5G. Смартфоны без поддержки сетей пятого поколения можно поставлять в Россию, но это сравнительно небольшой рынок для китайской компании. На домашнем рынке Huawei обязательно нужен модуль 5G в смартфоне, это основной драйвер продаж".
По мнению эксперта, любопытным является факт, что речь идет об американских технологиях в привязке к 5G. "И это при том, что Huawei является одним из лидеров в сфере разработки сетей пятого поколения, - продолжает Трофимов. - Но физически изготовить чипы, не трогая патенты американских компаний они не могут".
Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина считает, что Huawei может согласиться использовать в своих смартфонах только сети четвертого поколения - LTE: "Технология 5G вряд ли станет массовой в ближайшие годы, - отмечает она. - Поэтому в китайской компании могут решить, что лучше синица в руках, чем в журавль в небе - недорогие смартфоны вряд ли обзаведутся поддержкой 5G-сетей в обозримом будущем, а это большая доля рынка для Huawei".
Ранее американские власти разрешили Samsung Display поставлять Huawei экранные панели, но без драйверов дисплеев. А Sony и Omnivision снова могут поставлять китайской компании датчики изображения. Разрешение на работу с Huawei получили Intel и AMD.