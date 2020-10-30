США готовы разрешить поставку компонентов для Huawei

Власти США разрешили производителям микросхем поставлять компоненты для Huawei. Но они не должны использоваться в 5G-оборудовании китайского бренда. Об этом сообщает издание Financial Times.

Министерство торговли США подтверждает, что разрешение на поставку комплектующих можно получить, если компания докажет, что ее компоненты не поддерживают сети пятого поколения - 5G. Эту информацию изданию предоставил анонимный сотрудник американского производителя микросхем, участвовавший в обсуждениях с властями США.

Такое решение может спасти смартфонный бизнеса китайской компании, отмечает Financial Times. В сентябре США запретили Huawei получать комплектующие, которые используют американские технологии. Из санкций китайская компания потеряла возможность заказывать у TSMC собственные процессоры Kirin.

Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов скептически оценивает послабления для Huawei со стороны властей США: "Huawei делал собственные процессоры на мощностях TSMC, потому что больше их производить негде. А процессоры Kirin поддерживают сети 5G. Смартфоны без поддержки сетей пятого поколения можно поставлять в Россию, но это сравнительно небольшой рынок для китайской компании. На домашнем рынке Huawei обязательно нужен модуль 5G в смартфоне, это основной драйвер продаж".

По мнению эксперта, любопытным является факт, что речь идет об американских технологиях в привязке к 5G. "И это при том, что Huawei является одним из лидеров в сфере разработки сетей пятого поколения, - продолжает Трофимов. - Но физически изготовить чипы, не трогая патенты американских компаний они не могут".

Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина считает, что Huawei может согласиться использовать в своих смартфонах только сети четвертого поколения - LTE: "Технология 5G вряд ли станет массовой в ближайшие годы, - отмечает она. - Поэтому в китайской компании могут решить, что лучше синица в руках, чем в журавль в небе - недорогие смартфоны вряд ли обзаведутся поддержкой 5G-сетей в обозримом будущем, а это большая доля рынка для Huawei".

Ранее американские власти разрешили Samsung Display поставлять Huawei экранные панели, но без драйверов дисплеев. А Sony и Omnivision снова могут поставлять китайской компании датчики изображения. Разрешение на работу с Huawei получили Intel и AMD.