США признали неэффективность системы обороны перед гиперзвуковым оружием

Гиперзвуковое оружие других стран бросает вызов системам раннего предупреждения Соединенных Штатов. С таким заявлением на саммите по гиперзвуковому оружию в Вашингтоне выступил генерал ВВС Глен Ванхерк.

Он признал, что оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала. Он заявил также, что ядерная триада остается основой обороны, но нужно думать не столько о возмездии, сколько о предотвращении доступа противника к театру боевых действий, пишет РИА Новости.

По словам Ванхерка, Пентагон движется в правильном направлении, разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе. Он напомнил, что Агентство ракетной обороны и американские космические силы занимаются разработкой спутников космического базирования для отслеживания гиперзвукового вооружения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разные страны завидуют американским вооружениям. Однако в Пентагоне не раз уже признавали, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Так, глава минобороны Марк Эспер в декабре прошлого года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего".