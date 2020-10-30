Новости

В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом 06:19
Прокурор Франции рассказал о вещах, найденных у напавшего на церковь в Ницце 06:17
Эпидемиолог рассказала, когда начнется стабилизация ситуации с COVID-19 05:34
Трамп встретился с ликвидировавшими аль-Багдади спецназовцами 05:09
Spotify назвал запуск в России самым успешным в истории сервиса 05:04
Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения в церкви Ниццы 04:46
Назван основной источник распространения коронавируса 04:06
В Роспотребнадзоре напомнили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19 03:45
Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю 03:25
Прокурор озвучил новые подробности трагедии в соборе в Ницце 02:16
Захарова назвала чушью заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США 02:13
Почтовая служба США обработала и доставила рекордные 122 млн бюллетеней 01:51
В ЕС назвали нежелательными перемещения между странами сообщества 01:27
Число жертв тропического шторма "Зета" в США возросло до шести 01:16
С прилавков магазинов Walmart в США убрали оружие 01:03
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи 01:02
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый ноябрь 00:25
В Подмосковье в лесу найден ребенок-отшельник 29.10.2020
Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 29.10.2020
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 29.10.2020
Герман Греф не вошел в обновленный совет директоров "Яндекса" 29.10.2020
Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму 29.10.2020
Зарплаты на стройках выросли в пять раз 29.10.2020
"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 29.10.2020
В Германии автомобиль въехал в группу велосипедистов 29.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
30.10.2020 05:09
Рубрика: В мире

Трамп встретился с ликвидировавшими аль-Багдади спецназовцами

Фото: AFP/Nicholas Kamm Фото: AFP/Nicholas Kamm
Фото: AFP/Nicholas Kamm

Президент США Дональд Трамп провел встречу со спецназовцами, которые участвовали в операции по уничтожению "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани.

Фото: REUTERS/Tom Brenner
Трамп принял в Белом доме собаку, участвовавшую в ликвидации аль-Багдади

По ее словам, встреча проходила за закрытыми дверями на военной базе в Форт-Брэгг в Северной Каролине. Изначально этот визит значился в расписании Трампа как "общение с военнослужащими". Президент посетил мемориал павшим спецназовцам, а также вручил военным знаки отличия части, которая была задействована в ликвидации аль-Багдади, пишет РИА Новости.

Напомним, 27 октября 2019 года Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Абу Бакра аль-Багдади. По словам главы Белого дома, американский спецназ смог оперативно на месте провести ДНК-тест, который подтвердил, что аль-Багдади находился среди убитых террористов. Трамп считает эту операцию одним из крупнейших своих достижений в области национальной безопасности.

Пентагон опроверг арест преемника Аль-Багдади
В мире США ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
Назван основной источник распространения коронавируса
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи
Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов