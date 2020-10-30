Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи

Трещина в российском модуле "Звезда" Международной космической станции могла появиться в результате воздействия извне. Об этом сообщили космонавты в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) в Королеве.

"Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи", - цитирует ТАСС слова командира экипажа Сергея Рыжикова во время его разговора с руководителем полета российского сегмента МКС Владимиром Соловьевым.

Рыжиков предложил обследовать место удара снаружи модуля, когда космонавты в следующий раз выйдут за пределы МКС. Однако Соловьев посчитал это трудной задачей, поскольку до места образования трещины добраться сложно. "Там и кабели, и надо будет отсоединить термоизоляцию", - сказал руководитель.

Исследование трещины космонавты провели ранее в четверг, 29 октября. Рыжиков снял наклеенный на трещину термоскотч, зачистил место влажными салфетками, сделал все замеры и фотографии, а затем отправил снимки в Центр управления полетами.

"Если приложить [линейку] поперек трещины, можно наблюдать, что нет никакой глубины, а, скорее, наоборот - направление разрыва - внутрь переходной камеры", - доложил Рыжиков.

Длину трещины он смог замерить штангенциркулем. Она составила 27 мм.

Напомним, эта трещина стала причиной утечки воздуха в российском сегменте МКС.