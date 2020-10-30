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30 октября 2020 г.

Закон Тульской области от 29 октября 2020 года № 83-ЗТО "О внесении изменения в статью 1 Закона Тульской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 2021 год"

Принят Тульской областной Думой 29 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Тульской области от 14 сентября 2020 года № 69-ЗТО "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 2021 год" (Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации (http://npatula.ru), 14 сентября 2020 года) изменение, заменив цифры "9489" цифрами "9997".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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