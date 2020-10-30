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30.10.2020 06:30
Рубрика: В мире

Twitter отчитался о спаде чистой прибыли и росте пользователей за квартал

Фото: AP Photo/Richard Drew, File Фото: AP Photo/Richard Drew, File
Фото: AP Photo/Richard Drew, File

Чистая квартальная прибыль американской компании Twitter сократилась с 37 миллионов долларов в третьем квартале прошлого года до 29 за аналогичный период текущего. Данные опубликованы на сайте корпорации.

Фото: GettyImages
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"Выручка за отчетный период увеличилась на 14%, с 824 миллионов долларов до 936. В компании связывают это с глобальным восстановлением доходов от рекламы. В США этот показатель в третьем квартале вырос на 10%, до 513 миллионов долларов, а за пределами страны - на 18%, до 424 миллионов долларов", - приводит подробности ТАСС.

На втором месте в доходности после американской в компании - доля Японии. Здесь тоже наблюдается рост до 15 процентов, до 808 миллионов долларов. Аудитория сервиса микроблогов выросла на 29% - до 187 миллионов пользователей в день. Чистый убыток Twitter по итогам второго квартала составил свыше восьми миллионов долларов.

Данная соцсеть позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями. По сведениям компании, ежедневно в сервисе публикуется около 500 миллионов твитов. Ранее в руководстве Twitter сообщили об удалении терминов "хозяин", "раб" и "черный список", которые часто используются в программных кодах, созданных несколько десятилетий назад. Этот шаг объясняется борьбой с расизмом. При этом, по оценкам экспертов, на замену терминов могут "уйти миллионы и месяцы".

В мире США Компании Информационные технологии Twitter

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