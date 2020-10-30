Умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий

В пятницу, 30 октября, от последствий коронавируса умер глава Черногорской митрополии, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования, направив письмо Сербскому патриарху Иринею.

- Господь Иисус Христос призвал к Себе выдающегося иерарха Сербской Православной Церкви, с чьим именем в истории навеки будут связаны духовное возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества, беспримерная неутомимая борьба за спасение отеческих святынь и сохранение единства народа Божия в уделе святителей Василия Острожского и Петра Цетиньского, - сказано в письме патриарха.

По словам патриарха Кирилла владыка Амфилохий останется в молитвенной памяти тех, кто его знал, как "светильник, горящий и светящий" (слова из Евангелия от Иоанна), как одаренного богослова и вдохновенного проповедника, бесстрашного защитника Святой Церкви Христовой перед сильными века сего.

Это печальное событие для многих, кто знал митрополита Амфилохия. Пишущие на православные темы российские журналисты так или иначе оказывались возле Черногорских святынь, в монастырях в Цетинье и Остроге. И навсегда запоминали службы владыки в маленьких черногорских храмах, как и сам облик его.

Автору этих строк повезло участвовать вместе с коллегами в защите храма святого Александра Невского на острове Святой Стефан. Для владыки Амфилохия в тот момент мы были своеобразным десантом помощи. Он принимал нас, благословлял не бояться защищать святыню, молился, когда нас допрашивала черногорская полиция… Потом мы были приглашены на освящение храма, воссоздание которого отстояли.

Владыка запомнился духовным воином и духовным человеком. В последнее время от него требовалось невероятное мужество в отстаивании целостности Сербской православной церкви на территории Черногории, в недопущении раскола, в предотвращении Черногорской "ПЦУ", которую бы с радостью спроектировали светские власти. Его сила духа определяла ход истории его страны. И нашей общей христианской истории.