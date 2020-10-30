Умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий

Новости

В Бельгии вернули жесткий карантин по коронавирусу 30.10.2020
МВД возбудило дело об афере сотрудников "ТНС энерго" на 5,5 млрд рублей 30.10.2020
Марадона заявил, что доверяет Путину в вопросе разработки вакцины от COVID 30.10.2020
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост случаев коронавируса за сутки 30.10.2020
Роналду вылечился от коронавируса 30.10.2020
Роспотребнадзор опечатал две нелегальные кальянные в Москве 30.10.2020
Марий Эл по поручению Мишустина выделят 679,6 млн рублей на Дом Дружбы народов 30.10.2020
Костин: ВТБ не хочет превращаться в "Яндекс" 30.10.2020
Видео: эксперт изучил самый дешевый в мире электромобиль 30.10.2020
Путин выразил соболезнования Эрдогану 30.10.2020
Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати 30.10.2020
РФПИ подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Бразилии 30.10.2020
В Париже психически нездоровый мужчина угрожал полицейским ножом 30.10.2020
Мантуров: Уведомительный режим маркировки лекарств продлится до конца года 30.10.2020
Новый Toyota RAV4 кардинально сменил имидж 30.10.2020
Лукашенко об отношениях с Путиным: Лучшего друга у меня нет 30.10.2020
Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков 30.10.2020
КамАЗ разрабатывает робота-инструктора по экономичному вождению 30.10.2020
Минобороны ускорит строительство объектов для обеспечения Крыма водой 30.10.2020
Более 50 "безмасочников" выявили 30 октября в торговых центрах ЮВАО Москвы 30.10.2020
Число соцработников в России к 2024 году запланировали увеличить в разы 30.10.2020
Тедеско отреагировал на слухи о предложении из Германии 30.10.2020
Подведены итоги международного конкурса "Ученые будущего" 30.10.2020
Патрушев призвал остановить информационный терроризм 30.10.2020
Инфекционист объяснил случаи "повторного" заражения COVID-19 30.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
30.10.2020 23:37
Рубрика: Общество

Умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий

Текст: Елена Яковлева
В пятницу, 30 октября, от последствий коронавируса умер глава Черногорской митрополии, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования, направив письмо Сербскому патриарху Иринею.
Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

- Господь Иисус Христос призвал к Себе выдающегося иерарха Сербской Православной Церкви, с чьим именем в истории навеки будут связаны духовное возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества, беспримерная неутомимая борьба за спасение отеческих святынь и сохранение единства народа Божия в уделе святителей Василия Острожского и Петра Цетиньского, - сказано в письме патриарха.

По словам патриарха Кирилла владыка Амфилохий останется в молитвенной памяти тех, кто его знал, как "светильник, горящий и светящий" (слова из Евангелия от Иоанна), как одаренного богослова и вдохновенного проповедника, бесстрашного защитника Святой Церкви Христовой перед сильными века сего.

Это печальное событие для многих, кто знал митрополита Амфилохия. Пишущие на православные темы российские журналисты так или иначе оказывались возле Черногорских святынь, в монастырях в Цетинье и Остроге. И навсегда запоминали службы владыки в маленьких черногорских храмах, как и сам облик его.

Автору этих строк повезло участвовать вместе с коллегами в защите храма святого Александра Невского на острове Святой Стефан. Для владыки Амфилохия в тот момент мы были своеобразным десантом помощи. Он принимал нас, благословлял не бояться защищать святыню, молился, когда нас допрашивала черногорская полиция… Потом мы были приглашены на освящение храма, воссоздание которого отстояли.

Владыка запомнился духовным воином и духовным человеком. В последнее время от него требовалось невероятное мужество в отстаивании целостности Сербской православной церкви на территории Черногории, в недопущении раскола, в предотвращении Черногорской "ПЦУ", которую бы с радостью спроектировали светские власти. Его сила духа определяла ход истории его страны. И нашей общей христианской истории.

Общество Религия Общество Утраты

Главное сегодня

В Кремле отметили повсеместную нехватку врачей
Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса
Собянин против "мелочной опеки" над регионами для достижения национальных целей
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа
Костин: ВТБ не хочет превращаться в "Яндекс"
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии