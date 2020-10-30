В результате землетрясения в Турции разрушены два десятка домов

Землетрясение на западе Турции привело к частичному разрушению по меньшей мере двух десятков домов в провинции Измир, передает телеканал NTV со ссылкой на данные МВД. Точное количество человек, оказавшихся под завалами, до сих пор неизвестно.
Сообщается, что стихия прокатилась по близлежащему греческому острову Самос, где рухнул купол церкви.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 13:51 по местному времени (14:51 мск). Его эпицентр находился в Эгейском море на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Афинах и Стамбуле.
В настоящее время российские дипломаты в Турции и Греции проверяют, есть ли россияне среди пострадавших.