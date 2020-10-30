В результате землетрясения в Турции разрушены два десятка домов

Сообщается, что стихия прокатилась по близлежащему греческому острову Самос, где рухнул купол церкви.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 13:51 по местному времени (14:51 мск). Его эпицентр находился в Эгейском море на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Афинах и Стамбуле.

В настоящее время российские дипломаты в Турции и Греции проверяют, есть ли россияне среди пострадавших.