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30.10.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

В США отложили выдачу Японии мужчин, помогавших сбежать Карлосу Гону

Текст: Михаил Азнавуров

В США федеральный судья приостановил решение о выдаче Японии двух мужчин, которые помогли сбежать из-под домашнего ареста в Токио опальному экс-главе Renault-Nissan Карлосу Гону. Напомним, что пособников Гона зовут Майкл Тейлор и Питер Тейлор (отец и сын), это бывшие "зеленые береты", то есть солдаты американского спецназа. Их арестовали в мае.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Окружной судья Бостона Индира Талвани 29 октября удовлетворила прошение адвокатов Тейлоров об отсрочке экстрадиции за несколько часов до того, как они должны были быть помещены на авиарейс в Японию, пишет Reuters. Адвокаты Тай Кобб и Пол Келли добиваются пересмотра решения об экстрадиции их клиентов.

"Было бы большой несправедливостью выдать этих двух граждан США Японии", - заявили защитники.

При этом еще 28 октября Госдепартамент США утвердил решение выдать Тейлоров японским властям. Заместитель госсекретаря Стивен Биган сказал, что рассмотрел дело "внимательно и тщательно", а выдача обвиняемых Японии соответствует международным обязательствам США.

Прокуроры считают, что Тейлоры содействовали "наглому" побегу Карлоса Гона из Японии 29 декабря 2019 года, спрятав его в черной коробке и отправив на частном самолете в Ливан. Бывший глава Renault-Nissan, по мнению обвинителей, заплатил Тейлорам за помощь 1,3 млн долларов.

Решение судьи приостановить выдачу означает, что у Тейлоров еще есть шанс избежать наказания в Японии. Ранее их адвокаты напирали на то, что в японском законодательстве нет статьи за помощь в побеге из-под домашнего ареста.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
СМИ: экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон присвоил себе 9,2 млн евро

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждалось, что в течение пяти лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов), при этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше.

Гон является создателем альянса Renault-Nissan. С 1997 года он занимал должность исполнительного вице-президента Renault, быстро вывел предприятие в прибыль, в 1999-м с его подачи французская компания приобрела 36,8% Nissan. Под руководством Гона был разработан и реализован план спасения японского автопроизводителя. В течение долгого времени Гон являлся главой альянса и составляющих его компаний. В 2016-2018 годах он также возглавлял Mitsubishi Motors, которая присоединилась к альянсу в октябре 2016-го.

В начале 2020 года Nissan подал против Гона иск с требованием компенсации нанесенного ущерба в размере 10 млрд иен (93 млн долларов).