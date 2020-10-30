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30.10.2020 20:05
Рубрика: Легковые авто

Видео: Эксперт изучил самый дешевый в мире электромобиль

Текст: Григорий Гомельчук

Китайский Changli Nemeca известен как самый дешевый электромобиль в мире. Это "чудо" прославилось после того, как редактор сайта Jalopnik нашел его на сайте Alibaba и привез в Америку. Сам автомобильчик стоил всего 930 долларов, еще около 300 было отдано за батарею.

Фото: скриншот с youtube.com
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Changli Nemeca - именно тот продукт, про который обычно говорят "сделано в подвале у дядюшки Ляо". Автомобильчики производятся практически вручную, "на коленке", в количестве нескольких сотен в год. Законного доступа на дороги у такой техники нет даже на родине, но кое-где в деревнях жители используют ее для поездок на рынок или, например, чтобы отвезти детей в школу.

Как ни странно, редактору Jalopnik приобретение пришлось по душе. Оказалось, что кататься на автомобильчике весело, он способен разогнаться до 40 км/ч, и даже не разваливается при наезде на кочки. И тут возник вопрос: как китайцы сделали такую штуку меньше, чем за тысячу долларов? Чтобы ответить на него, журналист обратился к известному в США эксперту Сэнди Манро, который уже больше 30 лет занимается оценкой стоимости автомобильного производства и снижением затрат.

Реакцию Сэнди на китайский электромобиль вы можете увидеть в ролике, выложенном на YouTube. Он то смеется до слез, то восклицает: "Вау! Невероятно! Я впечатлен!" Больше всего эксперта, кажется, поразил "кенгурятник" из нержавейки - неоправданная роскошь. Каждое новое открытие заставляло его глаза вылезать из орбит: ого, да тут настоящая запаска в задней двери! Ого, тут люк в крыше со встроенным вентиляторами! Ого, а здесь солнцезащитный козырек с зеркальцем и подсветкой! На потолке - обивка! Специалист счел качество сборки и окраски Changli вполне приемлемыми, учитывая его цену, а про зазоры дверей он со смехом сказал, что они меньше, чем у Теслы.

Фото: скриншот с youtube.com
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Конечно, Сэнди не обошел вниманием и китайские "ноу-хау", такие как фары, закрепленные с помощью герметика. Двигатель мощностью 1,1 л.с. производитель, кажется, позаимствовал у стиральной машины. А если открыть крышку, под которой спереди мог быть багажник, можно увидеть самые миниатюрные в мире стойки макферсон и… дорогу.

Подводя итоги осмотра, Сэнди Манро сказал, что очень впечатлен, и не представляет, как китайцам удалось сделать такую машину всего за 900 долларов.

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