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30.10.2020 03:25
Рубрика: Общество

Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю

Аномально теплая погода прогнозируется в большинстве регионов России в ближайшие семь дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Особенно высокая температура по отношению к норме ожидается на севере Западной Сибири и Красноярского края - на 8-10 градусов выше нормы.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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На европейской территории России температура превысит норму на 2-6 градусов, отметил метеоролог. Южнее Москвы будет на 4-6 градусов выше нормы, на севере Центрального федерального округа и в Северо-Западном федеральном округе - на 2-4 градуса, пишет ТАСС.

Что же касается Москвы, то здесь разгар аномального тепла начнется со вторника, третьего ноября. До этого дня температура будет выше нормы примерно на три градуса, затем начнется значительное потепление, температурный фон будет выше нормы на 6-7 градусов. По данным Гидрометцентра, в пятницу в столице будет +5…+7, в субботу +7…+9, в воскресенье +5…+7, в понедельник +4…+9, во вторник +7…+12, в среду +8…+13.

Ранее сообщалось, что ноябрь 2020 года поддержит традицию теплых осенних месяцев, которая уже наметилась в последние несколько лет. Среднемесячная температура в ноябре будет около и выше климатической нормы на всей территории России.

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Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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