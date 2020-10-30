Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков

Систему пропусков, апробированную весной этого года в российской столице, ввели во Франции. Об этом сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Произошло это в ночь на 30 октября, когда в стране ввели повторный режим самоизоляции. На время карантина, объявленного из- за роста заболеваемости коронавирусом, там введены три типа пропусков: индивидуальный, рабочий и школьный. Кроме того, по новым правилам французам необходимо ограничить прогулки радиусом 1 км от дома, при этом находиться на улице можно не более часа.

Запрет или ограничение передвижения в последние несколько недель введены и в других государствах. В частности, в ряде итальянских регионов введен комендантский час. Ряд регионов Испании закроет свои границы с 31 октября по 2 ноября. В Германии в районе Берхтесгаденер-Ланд (Бавария) жителям можно покидать жилье только по уважительной причине, при этом все общественные мероприятия запрещены, а места досуга закрыты.

Система цифровых пропусков весной доказала свою эффективность в Москве - тогда благодаря пропускной системе городу удалось сократить число социальных контактов и стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

"В Москве вновь вводить цифровые пропуска и ограничение прогулок пока не планируется. Благодаря уже действующим ограничениям и ответственности самих горожан, которые добросовестно соблюдают масочно-перчаточный режим, мы можем рассчитывать на дальнейшую стабилизацию ситуации", - сказал Эдуард Лысенко. Он напомнил, что сейчас Москва пошла по пути введения домашнего режима для самых уязвимых групп граждан - пожилых и людей с хроническими заболеваниями - и перевода максимально возможного числа сотрудников на дистанционную работу. Введена система чекинов в развлекательных заведениях и осуществлен переход на электронную продажу билетов в учреждения культуры, чтобы дать этим организациям возможность не останавливать деятельность.