Володин назвал самые важные законы октября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы нижней палаты парламента за октябрь, выделив важные законодательные инициативы.

Прежде всего, Володин отметил работу Госдумы над внесенными президентом РФ инициативами в развитие Конституции.

Речь идет, в первую очередь, о законе о правительстве РФ, после принятия которого у граждан, по его словам, появляется возможность через депутатов влиять на назначение министров, вице-премьеров.

- Таким образом, президент передает часть своих полномочий нашим гражданам, - подчеркнул спикер. - Это важное решение повысит ответственность как депутатов, так и правительства перед гражданами нашей страны.

Согласно новому закону, члены кабинета министров - то есть премьер-министр, вице-премьеры и федеральные министры - будут утверждаться в Госдуме. Исключением будут кандидатуры глав силовых министерств и МИД - по ним будут проходить консультации в Совфеде.

Кроме того, Вячеслав Володин отметил работу комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы. Первое чтение документ прошел 28 октября.

Самыми активными депутатами в зале заседаний в уходящем месяце, по оценке Володина, были Павел Крашенинников ("Единая Россия"), Николай Коломейцев (КПРФ), Сергей Иванов (ЛДПР) и Олег Шеин ("Справедливая Россия").