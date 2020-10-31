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Рубрика: В мире

Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 26

Текст: Александр Саможнев
По меньшей мере 26 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщает AP со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям. Ранее поступила информация о 24 жертвах и 800 пострадавших.

Турецкие спасатели уже свыше десяти часов ведут поиск людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. В результате удалось спасти не менее 70 человек. Имеются также раненые в населенных пунктах Айдын, Манис и Балыкесир.

Фото: Angelos Tzortzinis / AFP
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В субботу спасатели убрали бетонные блоки и расчистили обломки восьми обвалившихся зданий в поисках оставшихся в живых после мощного землетрясения, которое произошло на турецком побережье Эгейского моря и к северу от греческого острова Самос.

Окружающие радостно приветствовали спасенного подростка Инчи Окана, поднятого из-под обломков разрушенного восьмиэтажного жилого дома. Друзья и родственники с нетерпением ждали вестей о своих близких. Многие люди остались погребенными внутри, в том числе - сотрудники клиники стоматологической хирургии, которая находилась на первом этаже.

В мире Ближний Восток Турция Землетрясение в Турции и Греции

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