Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 26

Турецкие спасатели уже свыше десяти часов ведут поиск людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. В результате удалось спасти не менее 70 человек. Имеются также раненые в населенных пунктах Айдын, Манис и Балыкесир.

В субботу спасатели убрали бетонные блоки и расчистили обломки восьми обвалившихся зданий в поисках оставшихся в живых после мощного землетрясения, которое произошло на турецком побережье Эгейского моря и к северу от греческого острова Самос.

Окружающие радостно приветствовали спасенного подростка Инчи Окана, поднятого из-под обломков разрушенного восьмиэтажного жилого дома. Друзья и родственники с нетерпением ждали вестей о своих близких. Многие люди остались погребенными внутри, в том числе - сотрудники клиники стоматологической хирургии, которая находилась на первом этаже.