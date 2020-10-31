Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 24

Отмечается также, что пострадали более 800 человек. Раненые есть в Манисе, Балыкесире, Айдыне, но больше всего в Измире. Спасатели продолжают поиски тех, кто все еще остается под обломками. Поисково-спасательные работы уже завершены в восьми разрушенных зданиях. Спасены более 70 человек.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар в провинции Измир. Позже были зафиксированы около 350 афтершоков. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушено около 20 зданий.

Толчки ощущались и на близлежащих греческих островах. Разрушения зафиксированы на острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения, пишет РИА Новости.