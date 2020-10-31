В Турции до 20 увеличилось число погибших при землетрясении

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар в провинции Измир. Позже были зафиксированы 244 афтершоков, 24 из которых были магнитудой более 4,0. Толчки ощущались и на близлежащих греческих островах.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре, пишет РИА Новости. Разрушены два десятка зданий. В Измир для проведения поисково-спасательной операции направлены 2100 человек со специально обученными собаками, а также 350 транспортных средств. Сейчас продолжаются поиски тех, кто остался под обломками. Спасены уже около 70 человек.

Ряд стран выразил готовность оказать любую помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции.