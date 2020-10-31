Число жертв землетрясения в Турции выросло до 17 человек

В свою очередь, в Координационном центре по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения уточнили, что 16 человек были погребены под завалами. Кроме того, утонула пожилая женщина. Дело в том, что примерно через 10 минут после землетрясения, произошедшего в 14.51 в 17-ти километрах от Сеферихисара, прибрежная часть районов Сигаджик и Акарджа была затоплена, отмечает агентство Anadolu.

В Измир для проведения поисково-спасательной операции направлено 2100 человек, 15 специально обученных собак и 350 транспортных средств. По словам губернатора Измира Явуза Селима Кёшгера, спасти из-под завалов удалось более 70 человек.

Ранее сообщалось, что очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.