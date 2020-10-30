Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 600 человек

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве.

В ведомстве отметили, что после самого землетрясения магнитудой 6,7 в Турции произошло свыше 170 повторных толчков. Причем два десятка - довольно сильных, магнитудой свыше 4,0.

"К настоящему времени в результате землетрясения погибли 12 наших граждан, 607 человек получили травмы", - констатировали в управлении.

Ранее в ведомстве указывали, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени, находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.

Из-под завалов спасены 70 жителей. На проведение работ в Измире первоначально выделено 3 млн турецких лир, передает агентство Anadolu.

Стихия затронула и соседнюю Грецию. На острове Самос в Эгейском море трагедия унесла жизни двоих детей. По данным местных СМИ, их насмерть завалило камнями.