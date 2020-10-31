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Рубрика: В мире

Эмир Кустурица: Митрополит Амфилохий - провидец православного пути на Балканах

Текст: Александр Борисов (Подгорица)
Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица скорбит вместе со всем сербским народом и православным миром в связи с уходом из жизни 30 октября высокопреосвященного архиепископа Цетиньского, митрополита Черногорско-Приморского и экзарха святого Печского трона господина Амфилохия, подчеркивая, что священнослужитель "провел часть своей жизни, занимаясь небесными делами".

"Он был не только борец за православную веру. Он был большим борцом за равенство, братство и свободу, и гражданское общество, нежели те, кто за плату во имя веры громко призывали за вечное настоящее, - отмечает Кустурица. - Его мудрый взор смотрел дальше, чем видел его народ, и поэтому наш путь определяется направлениями, которые, благодаря митрополиту, зримо проложены перед нами".

Фото: Александр Борисов
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Скорбят в связи со смертью авторитетного митрополита и в России, и на Украине. Так, редакция портала "Союз православных журналистов" выпустила текст под заголовком: "Отошел ко Господу настоящий воин Христов Амфилохий, митрополит Черногорско-Приморский". "Церкви и простым верующим еще предстоит дать оценку его служению на посту первоиерарха черногорского православия, но уже сейчас можно сказать - владыка стал настоящим НАРОДНЫМ АРХИЕРЕЕМ, то есть иерархом, который вел за собой людей, и собственным примером показывал - с Христом и Церковью мы не должны ничего бояться, - указывается в статье. - Годы служения митрополита были очень сложными и тяжелыми - война в Югославии, распад государства, долгие годы притеснений со стороны безбожника Джукановича, которые "увенчались" антицерковным законом. Митрополиту часто предлагали договориться и действовать в угоду власти. Он мог жить спокойно и комфортно, обласканным вниманием правителей. Но он выбирал другой путь - путь правды, путь защиты Церкви, и этому учил свою паству. И результаты его работы мы могли видеть весь прошлый год, когда в маленькой Подгорице еженедельно собирались десятки тысяч верующих на крестные ходы в защиту своей Церкви. В наше время пример митрополита Амфилохия особо ценен, когда мы наблюдаем громкие падения архиереев и даже предстоятелей древних Поместных Церквей. Владыка никогда не шел на сделку со своей христианской совестью и прямо, во всеуслышание говорил, что папство в Православии - антиевангельская ересь, а нерукоположенные раскольники не могут называться частью Церкви. Говорил, хотя во многих случаях ему выгоднее было просто промолчать и "не портить отношения". Но владыка всегда предпочитал "не портить отношения" с Христом, а не с людьми. Потому мы вправе надеяться, что сейчас митрополит Амфилохий находится с Тем, на Кого он всегда уповал".

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