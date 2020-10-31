Эмир Кустурица: Митрополит Амфилохий - провидец православного пути на Балканах

"Он был не только борец за православную веру. Он был большим борцом за равенство, братство и свободу, и гражданское общество, нежели те, кто за плату во имя веры громко призывали за вечное настоящее, - отмечает Кустурица. - Его мудрый взор смотрел дальше, чем видел его народ, и поэтому наш путь определяется направлениями, которые, благодаря митрополиту, зримо проложены перед нами".

Скорбят в связи со смертью авторитетного митрополита и в России, и на Украине. Так, редакция портала "Союз православных журналистов" выпустила текст под заголовком: "Отошел ко Господу настоящий воин Христов Амфилохий, митрополит Черногорско-Приморский". "Церкви и простым верующим еще предстоит дать оценку его служению на посту первоиерарха черногорского православия, но уже сейчас можно сказать - владыка стал настоящим НАРОДНЫМ АРХИЕРЕЕМ, то есть иерархом, который вел за собой людей, и собственным примером показывал - с Христом и Церковью мы не должны ничего бояться, - указывается в статье. - Годы служения митрополита были очень сложными и тяжелыми - война в Югославии, распад государства, долгие годы притеснений со стороны безбожника Джукановича, которые "увенчались" антицерковным законом. Митрополиту часто предлагали договориться и действовать в угоду власти. Он мог жить спокойно и комфортно, обласканным вниманием правителей. Но он выбирал другой путь - путь правды, путь защиты Церкви, и этому учил свою паству. И результаты его работы мы могли видеть весь прошлый год, когда в маленькой Подгорице еженедельно собирались десятки тысяч верующих на крестные ходы в защиту своей Церкви. В наше время пример митрополита Амфилохия особо ценен, когда мы наблюдаем громкие падения архиереев и даже предстоятелей древних Поместных Церквей. Владыка никогда не шел на сделку со своей христианской совестью и прямо, во всеуслышание говорил, что папство в Православии - антиевангельская ересь, а нерукоположенные раскольники не могут называться частью Церкви. Говорил, хотя во многих случаях ему выгоднее было просто промолчать и "не портить отношения". Но владыка всегда предпочитал "не портить отношения" с Христом, а не с людьми. Потому мы вправе надеяться, что сейчас митрополит Амфилохий находится с Тем, на Кого он всегда уповал".