Иммунолог рассказал, как долго заразен больной COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени больной COVID-19 представляет опасность для окружающих. По его словам, все зависит от лечения и от формы болезни.

Иммунолог посоветовал обязательно носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода - не менее 14 дней, пишет "НСН". Важно помнить, что человек может быть заразен весь инкубационный период, то есть две-три недели.

Жемчугов убежден, что при любых простудных симптомах требуется провести ПЦР-тестирование на коронавирус. Важно сделать и тестирование на грипп, так как он лечится другими способами.

Ранее сообщалось, что регистрируемые случаи повторного заболевания коронавирусом не обязательно означают повторное заражение. Так считает доцент кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета (Архангельск) Владимир Агафонов. По его словам, то, что воспринимается повторным заболеванием, на самом деле может быть просто более продолжительным течением инфекционного процесса, вследствие особенностей иммунитета у этого больного, его сопутствующих заболеваний.