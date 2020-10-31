Какое будущее ждет Vesta и Xray. АвтоВАЗ развеял все слухи о Lada

В этот непростой год пандемии коронавируса российский рынок успел пережить серьёзный спад продаж новых легковых автомобилей. Неопределённость на рынке сохраняется. Масла в огонь подливает рост курса валют. Автопроизводители корректируют объёмы производства, прайс-листы, планы. Несмотря на столь сложную ситуацию, главный автомобильный бренд России - Lada - продолжает развиваться. АвтоВАЗу приходится трансформироваться под реалии. "Российская газета" обратилась в пресс-службу предприятия, которая ответила на актуальные вопросы о марке.

В нынешнем году компании пришлось поднять цены на весь модельный ряд Lada пять раз. Основным фактором роста цен на протяжение всего года был вышеупомянутый курс валют. Данный фактор неизбежно ведёт за собой рост стоимости автокомпонентов и логистических издержек. При этом в пресс-службе марки отмечают, что в среднем каждое повышение составило 1,5%, что ниже, чем у конкурентов.

Семейство Lada Xray, в которое входит и кросс-версия, сегодня предлагается от 653 900 до 1 065 900 рублей. Некоторые СМИ распространили информацию, что из-за слабого спроса высокий хэтчбек могу снять с конвейера, но в пресс-службе автозавода отметили: "Автомобиль занял свою нишу и достаточно стабилен в продажах. Более того, это семейство является одним из самых привлекательных для молодой и женской аудитории. Именно поэтому, на нём впервые появились бесступенчатая автоматическая трансмиссия и сервисы "Яндекс.Авто". Планов по прекращению производства модели нет".

Скоро Lada Xray отметит 5-летний юбилей. Подогреть интерес к модели можно было бы за счёт фейслифта, но эти планы компания пока не раскрывает.

Другой принципиально новой модели Lada - Vesta, в сентябре уже исполнилось пять лет. Семейство Vesta, построенное на собственной платформе Lada B/С, постоянно развивается. Обычный седан дополнила его кросс-версия, появились стильные универсалы SW и SW Cross, а также метановая Vesta CNG, "заряженная" Vesta Sport. В октябре в продажу поступила очередная специальная серия модели - Black. По заверению представителей АвтоВАЗа, эта работа продолжается. Что касается возможного выпуска Lada Vesta в кузове хэтчбек, то, по словам пресс-службы, проект является экономически нецелесообразным. Тоже самое относится и к купе. Иными словами, сегмент закрывается вариантом с приставкой SW.

В модельной линейке Lada также имеется и утилитарный универсал Largus, который выпускается на АвтоВАЗе с 2012 года. Машине давно требуется рестайлинг. В Сети всё чаще появляются шпионские фотографии прототипов Largus Facelift, некоторые СМИ даже озвучивают сроки выхода обновленной модели. При этом в пресс-службе заверили, что работы над всеми проектами идут в рамках плана, традиционно не раскрыв точные сроки, и посоветовали ориентироваться на официальную коммуникацию по всем новым проектам.

Не забывает АвтоВАЗ и о внедорожниках Lada 4x4 и Lada Niva. В конце 2019 года началось производство обновлённой Lada 4x4 с новым салоном. Однако революционной переработки автомобиля именно по технической части не планируется: "Конструкция Lada 4х4 достаточно сбалансирована, поэтому заметные улучшения внедряются порционно, и с вниманием к наиболее важным вещам. Именно это и было сделано в прошлом году, когда автомобиль получил новый интерьер. Пользоваться машиной стало заметно удобней. При этом передняя панель хорошо вписалась в классический стиль Lada 4х4", - рассказали в компании.

Lada Niva летом текущего года прошла через ребрендинг. Рестайлинг и смену поколений полноприводных Lada в пресс-службе российской марки комментируют кратко: "Мы продолжаем вести работу над проектами, анализируем рынок и конкурентную среду. Следите за официальной коммуникацией компании". Ранее АвтоВАЗ заявлял, что новая Lada 4x4 появится не ранее 2023 года.

В 2018 году АвтоВАЗ подписал СПИК с Минпромторгом, в котором были прописаны планы по выпуску новых моделей, а именно два компактных кроссовера, новое семейство автомобилей B-класса (к нему сейчас относится модельная линейка Lada Granta), а также автомобиль нижнего С-сегмента (к нему сейчас относится семейство Lada Vesta). Однако детальные планы развития продуктовой линейки являются коммерческой тайной и не раскрываются пресс-службой компании.

Совершенно точно Lada не планирует выпуск моделей в тех сегментах, в которых объём продаж мизерный и не позволит окупить затраты. Это относится к кабриолетам, минивэнам и другим редким типам кузова.

"При выводе новой модели или модернизации существующей мы всегда ориентируемся на запросы потребителей и конкурентную среду. Анализ рынка показывает, что автомобили класса А, спорткары и купе являются сугубо нишевым, штучным товаром. Их разработка и выпуск на сегодняшний день экономически нецелесообразны. То же касается и минивэнов", - прокомментировали тему моделей с новыми типами кузова в пресс-службе.

В данный момент АвтоВАЗ может похвастать серийной битопливной Vesta CNG. О планах компании, касающихся расширения гаммы метановых версий автомобилей, разработке электромобилей и водородомобилей отечественный производитель сообщил следующее:

"АвтоВАЗ являясь частью Groupe Renault, обладает доступом ко всем современным технологиям по применению альтернативных силовых установок. Когда рынок в массовом сегменте покажет экономически целесообразный спрос на такие решения, Lada займёт свою нишу и на нём. Тоже касается и метановых моделей - в настоящий момент предложение адекватно состоянию рынка", - рассказали в Lada.