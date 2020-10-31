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Костюмы из "Короны" и "Хода королевы" представили на виртуальной выставке

Новости
    31.10.2020, 11:34
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый серивис Netflix, выпустивший "Ход королевы" и готовящий к показу четвертый сезон "Короны", организовал виртуальную выставку, посетив которую, поклонники сериала и любители истории костюма смогут подробно рассмотреть наряды, в которые облачаются герои сериалов.

Фото: kinopoisk.ru
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Проект был подготовлен совместно с Бруклинским музеем. Помимо самих одеяний, любопытствующие могут ознакомиться с подробным описанием моделей и просмотреть отрывки из сериалов, где присутствует тот или иной предмет одежды.

Среди представленных экспонатов попадаются и предметы интерьеров, также не раз попавшие в кадр.

Судя по отзывам, посетителям понравилось.

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