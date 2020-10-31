Квят стал восьмым в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Финн Валттери Боттас из "Мерседеса" выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи. Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят стал восьмым.

В субботу прошла квалификация на Гран-при Эмилии-Романьи, который проходит на автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле. По ее итогам лучший результат показал финским пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Он показал результат 1 минута 13,609 секунды.

Вторым на старт гонки в воскресенье уйдет лидер общего зачета Кубка мира британец Льюис Хэмилтон, также выступающий за немецкую команду. Он проиграл обладателю лучшего времени 0,097 секунды.

Третий результат - у голландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, уступившего победителю чуть более полсекунды. С четвертой позиции уйдет пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли, недавно продливший контракт с командой.

Его партнер по команде россиянин Даниил Квят сумел показать восьмое время. Это его лучший результат в нынешнем сезоне.