Названы самые надежные автомобили в России. На первых местах не японцы

Немецкие машины лидируют в рейтинге надежности, опережая японские марки. А корейские легковушки оказались в целом надежнее, чем "французы". Премиальные машины ненамного обогнали по надежности авто среднего класса, но им всем значительно проигрывают машины эконом-сегмента. Такой вывод можно сделать из исследования компаний Fit Service и Gruzdev Analyze.

Для того, чтобы определить самые надежные автомобили, исследователи проанализировали более 2 млн ремонтных операций, которые были проведены в сети автосервисов Fit Service (230 СТО в более чем 110 российских городов).

Из всего объема операций были исключены работы по кузовному ремонту, а также услуги монтажа, мойки, химчистки - всего 23 операции. Оставшуюся выборку исследователи разделили на две части по типу работ - "техническое обслуживание" и "поломки" - и составили рейтинг автомобилей, основываясь на второй категории.

Эксперты исходили из простой логики: чем меньше доля поломок, тем надежнее автомобиль, а чем выше эта доля, тем большее количество поломок с ним происходит и тем он менее надежнее. Методика оценки была разработана так, чтобы нивелировать возрастную разницу между разными моделями: на каждую модель, на каждую марку и на каждый возраст автомобиля была проанализирована достаточно большая выборка.

Итак, абсолютным лидером рейтинга среди моделей стал внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Этот автомобиль продемонстрировал самый низкий показатель доли поломок - 49,5%. Второе место по надежности у седана Toyota Camry (51,1%). Замыкает тройку с незначительным отставанием от Camry кроссовер Skoda Yeti (51,6%). Еще две позиции в топ-5 по надежности достались другим моделями Skoda - Skoda Superb (52%) и Skoda Rapid (52,1%). Кстати, при первом рассмотрении топ-10 самых надежных моделей заметно, что разрыв между ними в долях поломок минимален.

Исследование показало, что самой надежной моделью Lada оказался кроссовер Lada Xray (52,96%), который в этом рейтинге занял 21 строчку и обошел много именитых иномарок.

Относительно небольшой разрыв наблюдается и между автомобильными брендами. Топ-10 самых надежных марок возглавила Skoda (52,2% - самая низкая доля поломок в этом рейтинге). Вторым стал Mercedes-Benz (53,1%), а третье место досталось Volkswagen (53,7%). "Пятерку" марок дополнили также MINI (53,9%) и Subaru (54,1%). А топ-10 самых надежных брендов сформировали Toyota (54,3%), Jeep (54,7%), Kia (54,8%), Opel (54,9%) и Porsche (55,6%).

Среди интересных выводов исследования можно отметить, что разница в надежности между премиальными автомобилями и машинами среднеценового сегмента оказалось минимальной. Из этого можно сделать вывод, что и машины среднего класса имеют достаточно много технических решений, которые обеспечивают их надежность. Но при этом, ожидаемо, авто бюджетного сегмента оказались более "ломкими", так как очевидно, что "дешево", увы, не бывает "качественно". Примечательно, что китайские марки оказались в целом более надежные, чем российские авто. Однако на уровне моделей картина иная - несколько российских моделей значительно обгоняют китайские машины по надежности.