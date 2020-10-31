Названы вызывающие мигрень продукты

Шоколад может спровоцировать головную боль. Об этом рассказал врач-невролог ЦКБ Управления делами Президента РФ Валерий Куваев.

Специалист считает, что любителям сладостей стоит вести дневник, где нужно отмечать свое состояние после трапезы с шоколадом. Как правило, проблема так и распознается.

Но самыми главными провокаторами головной боли эксперт назвал красные и игристые вина.

- Кроме того, согласно наблюдениям, голод провоцирует головную боль чаще, чем еда или напитки, - уточнил Валерий Куваев в интервью aif.ru.

Ранее диетологи из Испании поделились рекомендациями по употреблению напитков с кофеином. Специалисты считают, что три кружки кофе и более, если вы привыкли столько выпивать ежедневно, ухудшают состояние страдающих от мигрени людей. Но при этом резкое сокращение кофеина также может провоцировать головную боль.

Помимо этого при мигрени не рекомендуется есть сырокопченые колбасы, голубой сыр и цитрусовые.