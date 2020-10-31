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31.10.2020 12:25
Рубрика: Легковые авто

Одна из моделей Volkswagen ушла с российского рынка

Текст: Андрей Полухин
Volkswagen Arteon предыдущего модельного года. Фото: Пресс-служба Volkswagen Volkswagen Arteon предыдущего модельного года. Фото: Пресс-служба Volkswagen
Volkswagen Arteon предыдущего модельного года. Фото: Пресс-служба Volkswagen

Лифтбек Volkswagen Arteon больше не продается в России. Информация о модели исчезла с официального сайта марки. Таким образом автомобиль был доступен в РФ лишь несколько месяцев.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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У Arteon могла быть другая судьба, но он попал к нам в сложный период. Наследника Passat CC хотели привезти к нам еще в 2017 году после его премьеры. Но сертифицировали лишь в конце 2019 года. У машины предусматривались два мотора - 2-литровые наддувные агрегаты на 190 и 280 л.с. в сочетании с "роботом" DSG-7 и передним приводом. А в продажу модель поступила еще спустя полгода, и только с "младшим" двигателем. Покупателям предложили две комплектации без возможности "поиграть" опциональными пакетами - за 2 639 000 и 2 999 000 рублей. Стоит ли удивляться результатам продаж: в июне - 1 машина, в июле - 12, в августе - 28, в сентябре - 40. Это низкие показатели даже на фоне откровенно слабого спроса на Passat по цене от 1 949 000 рублей - за тот же период он разошелся тиражом более 300 экземпляров.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Впрочем, Arteon может еще вернуться. Как сообщили представители немецкой марки журналу "Авто.ру", компания рассматривает возможность привезти в Россию обновленную модель. Она, напомним, появилась у Volkswagen еще прошлым летом, сформировав целое семейство. В нем, кроме "стандартного" лифтбека теперь есть автомобиль в кузове "шутинг-брейк" и "горячая" версия с 320-сильным мотором. Впрочем, пока сложно предположить, что еще более дорогой новый Arteon сможет добиться в России больших успехов, чем только что ушедший вариант.

Сейчас в модельном ряду VW в России представлено 6 моделей легковых автомобилей - Polo, Jetta, Passat, Tiguan, Teramont и Touareg.

Рестайлинговый Volkswagen Arteon. Фото: Пресс-служба Volkswagen