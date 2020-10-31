Указ губернатора Орловской области от 30 октября 2020 года № 502 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 октября 2020 года включительно" заменить словами "по 31 декабря 2020 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 31 октября 2020 года включительно" заменить словами "по 31 декабря 2020 года включительно";

3) в разделе I приложения 1:

а) в пункте 1:

абзац девятый подпункта "а" изложить в следующей редакции:

"проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", без участия зрителей с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;";

в абзаце первом подпункта "е" после слова "диспансеризацию" дополнить словами "определенных групп взрослого населения, проводимую в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1391-р";

абзац восьмой подпункта "е" признать утратившим силу;

дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также ночных клубов (дискотек) с 23.00 до 6.00.";

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с абзацами вторым-пятым подпункта "ж" пункта 1 настоящего приложения, осуществляющим деятельность торгово-развлекательных центров, оказание услуг общественного питания, обеспечить измерение температуры посетителям при входе в торгово-развлекательные центры, а также при входе в организации общественного питания, и запрет допуска на данные объекты лиц с повышенной температурой тела.";

4) дополнить раздел II приложения 1 строкой 8.14 следующего содержания:

8.14. Оказание содействия в выделении автотранспорта медицинским организациям города Орла для обеспечения выезда участковых терапевтов по вызовам граждан - Администрация Губернатора и Правительства Орловской области, БУ ОО "Орловское автохозяйство" - по мере необходимости

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением подпункта "а" подпункта 3 пункта 1 настоящего указа, вступающего в силу с 2 ноября 2020 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов







