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Рубрика: Власть

Оснований для прекращения полномочий парламентариев может стать больше

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Этот документ поступил в одном пакете с другим президентским проектом - новой редакцией закона о порядке формирования верхней палаты, где, в частности, говорится о пожизненных сенаторах. Законопроекты разработаны в развитие поправок в Конституцию.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Поправки о верховенстве Конституции прошли первое чтение

Глава государства предлагает, кроме того, внести поправки в закон о статусе депутатов ГД и сенаторов. А именно - ужесточить требования к соблюдению парламентариями ограничений и запретов. Несоблюдение таковых станет новым основанием для досрочного прекращения полномочий.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил журналистам, что именно меняет новый проект. Сейчас в законодательстве уже прописано, что парламентарий может лишиться полномочий, если у него выявят наличие иностранных счетов и вкладов. "В предложенной редакции это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором РФ - представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ", - пояснил Крашенинников.

Требование таково: в течение пяти лет нужно постоянно проживать в регионе непосредственно перед выдвижением в сенаторы, либо в совокупности - в течение 20 лет. Есть ряд исключений по цензу оседлости - в частности, для лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.

Крашенинников: Госсовет не будет иметь права законодательной инициативы

Кроме того, президентский законопроект отменяет положения о приостановлении военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий парламентарий. Исключается и норма о предоставлении прежнего места работы после истечения срока полномочий сенатора или депутата.

Спикер ГД Вячеслав Володин направил внесенный документ в профильный комитет по законодательству и гостроительству, сообщили в думской пресс-службе.

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