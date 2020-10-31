Почему не стоит покупать машину с кожаным салоном

Автомобиль с кожаным салоном - палка о двух концах. С одной стороны, кресла, обшитые натуральным материалом, выглядят дорого и стильно, с другой - такая обшивка создает определенные проблемы для пользователей. Разберемся в нюансах.

Кожа или не кожа

Для начала разберемся с терминами. Многие автопроизводители, причем как массовые, так и премиальные, сегодня грешат тем, что называют кожаной обшивкой совсем не кожу. Понятное дело - кожзаменитель, экокожа, искусственная кожа, винилискожа (по большому счету это все синонимы) звучит далеко не так гордо. С другой стороны, экокожа экокоже рознь.

Современные модели от премиальных брендов максимально приближены к коже по своим свойствам. Как правило, такой материал состоит на 30% из хлопка, на 70% - из полиуретана.

В дорогих и продвинутых моделях используется особая "дышащая" пленка из полиуретана, фактура которой мастерски имитирует узор натуральной кожи за счет особого тиснения. При этом полимер обладает еще и высокой износоустойчивостью. Визуально же и на ощупь естественный и синтетический материалы схожи, но стоимость первого, понятное дело, значительно выше.

Проблемы в холод и жару

Обшивку из экокожи и кожи роднят две особенности - оба материала в сравнении с тканью гораздо дольше удерживают холод и тепло. Соответственно, за морозную ночь кожаные и псевдокожаные автомобильные сиденья превращаются в жесткую и очень холодную глыбу (если, конечно, машина "ночевала" на улице). Причем, если даже такие сиденья прогреть, тепло может поначалу распределяться неравномерно.

Скажем, пояснице будет холодно, а лопаткам горячо. Да и в целом "оттаивают" такие кресла заметно дольше тканевых. С другой стороны, сесть в кожаные сиденья автомобиля, простоявшего на летнем солнцепеке, тоже испытание.

Ведь кожа и экокожа, особенно черная, отлично поглощают тепло. Хорошо еще, если ваш авто оснащен вентиляцией сидений. А так остается лишь что-то подкладывать на подушки, чтобы не обжечься, если вы носите, к примеру, шорты или юбки.

Нужно ухаживать

Будь то кожзам или натуральный продукт, во всех случаях за такими покрытиями придется ухаживать, чтобы сохранить их презентабельный вид.

Как минимум покрытие нужно будет чистить и обрабатывать специализированным средствам не реже, чем раз в месяц.

В противном случае из-за пота, пыли и грязи кожа начнет твердеть, замасливаться и, что самое неприятное, трескаться. Наилучшими средствами для защиты кожи являются всевозможные кремы на основе воска и различной синтетики. Они увлажняют поверхность, делают ее эластичной, предупреждают растрескивание и защищают от выгорания на солнце.

Мокро и скользко

Как известно, кожаная обшивка заставит вас в буквальном смысле потеть, причем никакая перфорация и система вентиляции не решит эту проблему окончательно.

Кроме того, такие кресла заметно хуже фиксируют тела седоков - последние попросту выскальзывают из кресел в крутых и быстрых поворотах, даже мощная поддержка не спасает. В том числе поэтому в спортивных автомобилях вместо кожи или в добавление к ней используется алькантара - фактурный замшевый материал, не позволяющий вам елозить по сиденью.

Дорогой ремонт

Металлические элементы на одежде, зажженные сигареты, равно как домашние животные вполне могут испортить кожаную обшивку.

Ремонт же обойдется в сравнении с тканевыми аналогами очень недешево. Вероятнее всего, придется менять целые фрагменты кресел.

Кроме того, при продаже старый, потрепанный кожаный салон может оттолкнуть потенциального покупателя, даже если сам автомобиль в отличном состоянии.

Плюсы кожаной обивки

Впрочем, преимущества кожаных салонов тоже очевидны. Цена авто с кожаными креслами по определению выше, чем у аналогов с тканевыми салонами. К тому же кожаные сиденья выглядят более солидно и дорого. Кожа также обладает приятным запахом, плюс износостойка, гипоаллергенна и не впитывает запахи.