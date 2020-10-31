Власти Подмосковья назвали условия самоизоляции для пожилых

Обязательная самоизоляция для жителей Подмосковья старше 65 лет установлена на период с 2 по 15 ноября. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Во время самоизоляции социальные карты не будут заблокированы, отмечается в сообщении штаба. Тем же постановлением губернатор дал министерству социального развития полномочия приостанавливать работу подведомственных учреждений.

Также министерство государственного управления и управление ЗАГС получили право переводить на режим работы по записи МФЦ и органы госрегистрации гражданского состояния. Решения должны приниматься с учетом эпидситуации и мнения органов местного самоуправления, подчеркивают в региональном правительстве.