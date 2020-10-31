Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ) (далее - постановление № 108-ПГ) следующие изменения:

1) в пункте 51:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"51. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:";

подпункт 3 признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Настоящий пункт не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области.";

2) дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52. Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, указанных в пункте 51 настоящего постановления, в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года (включительно).";

3) пункт 10 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:

"26) в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области вправе правовым актом Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области принимать решения о приеме заявителей исключительно по предварительной записи по телефонам территориальных структурных подразделений Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области, а также по заявлениям, поданным посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области осуществляет деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния с соблюдением санитарных норм. Государственная регистрация брака в торжественной обстановке организовывается с соблюдением ограничений, установленных правовым актом Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области;

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области вправе во взаимодействии с главами муниципальных образований Московской области в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в муниципальных образованиях Московской области принимать решение о предоставлении государственных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области исключительно по предварительной записи посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, а также по телефону единого контакт-центра Губернатора Московской области 8-800-550-50-30;

Министерство социального развития Московской области вправе правовым актом Министерства социального развития Московской области принимать решения о приостановлении деятельности и (или) переводе на сменный режим работы подведомственных Министерству социального развития Московской области государственных учреждений, и (или) работе таких учреждений по предварительной записи, и (или) работе территориальных управлений Министерства социального развития Московской области по предварительной записи.";

4) в подпункте 6 пункта 19 слова ", в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению" исключить.

2. Внести изменение в приложение к постановлению № 108-ПГ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу 2 ноября 2020 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев





Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 31.10.2020 № 485-ПГ

"Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ

(в редакции постановления Губернатора Московской области от 31.10.2020 № 485-ПГ)







