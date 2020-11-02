Подмосковных пенсионеров вновь отправили на самоизоляцию

"Самые тяжелые случаи заболевания COVID-19 мы наблюдаем именно у жителей старше 65 лет", - объяснил Воробьев необходимость повторного введения ограничительных мер. Они, впрочем, не коснутся тех граждан старшего возраста, чье нахождение на рабочем месте является необходимым. К таким относятся, например, руководители стратегических предприятий или сотрудники учреждений здравоохранения. Они будут продолжать ходить на работу. Остальные на время самоизоляции могут оформить больничный, причем без посещения поликлиники, обратившись для этого на "горячую линию" областного минздрава: 8(800)550-50-30.

Губернатор особенно подчеркнул: ходить в магазины или на прогулки пожилым людям при режиме самоизоляции можно, главное, не пренебрегать при этом мерами безопасности - соблюдать социальную дистанцию, носить перчатки и маски. Блокировать социальные карты пенсионерам и инвалидам власти тоже не стали, чтобы люди могли без проблем добираться до привычных им аптек и магазинов и при необходимости посещать врачей.

Все социальные учреждения области пока продолжают работать в прежнем режиме. Но министерство социального развития региона получило право приостанавливать их деятельность или переводить на работу по предварительной записи, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет ухудшаться. Этим же правом наделены региональные ведомства, отвечающие за деятельность ЗАГСов и многофункциональных центров. Но все решения о работе по предварительной записи должны приниматься с учетом мнения глав муниципалитетов, говорится в постановлении.

Продолжает область открывать и дополнительные койки для пациентов с COVID-19. "Уже сейчас у нас действуют 14 тысяч коек, к концу ноября их может быть 18-19 тысяч", - говорит Андрей Воробьев. Вновь развернут временный госпиталь в парке "Патриот", открываются дополнительные инфекционные отделения в больницах и амбулаториях. "Разворачиваем койки по географическому принципу, чтобы избежать перепробега машин "скорой помощи". Нагрузка на службу экстренной помощи и без того возросла - сейчас вместо шести тысяч вызовов в сутки, как это было до усложнения эпидемиологической ситуации, мы фиксируем до 9,9 тысячи обращений", - продолжает глава региона. Сегодня каждые сутки приносят области более 500 новых больных, вчера, например, было выявлено 545 человек.

Параллельно в регионе готовятся к массовой вакцинации жителей против коронавируса. Закупают специальное холодильное оборудование - хранение вакцины требует низких температур. Всего планируется оборудовать 62 прививочных пункта. По словам губернатора, массовая вакцинация начнется в конце января и будет бесплатной.

Кстати

1 ноября министерство образования Подмосковья дало разъяснение по работе школ во время второй волны пандемии. По решению родителей дети со 2 по 15 ноября могут не посещать очные занятия в школе. Это тоже поможет обезопасить пожилых людей, в семье которых есть школьники.