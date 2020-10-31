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Рубрика: Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В большинстве регионов России прогнозируется теплая зима, что не исключает периодических сильных морозов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: iStock
В Якутии зафиксирована аномально низкая температура

По его словам, в целом, зима будет теплая, а погода неоднородной. В декабре почти повсеместно температуры будут около и выше нормы. "Особенно высокая температура прогнозируется на севере европейской территории, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии", - цитирует метеоролога ТАСС.

Что же касается января и февраля, то они также будут относительно теплыми. В январе температуры ожидаются около нормы в большинстве регионов России, а на южной территории европейской части - выше нормы. В феврале повышенная температура будет на всей европейской части страны, на остальной территории - около нормы, отметил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в ближайшие семь дней в большинстве регионов страны прогнозируется аномально теплая погода. Особенно высокая температура по отношению к норме ожидается на севере Западной Сибири и Красноярского края - на 8-10 градусов выше нормы. В Москве разгар аномального тепла начнется с третьего ноября.

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