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31.10.2020 19:00
Рубрика: Общество

Глава минздрава Крыма начал работать в "ковидном" госпитале

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба минздрава Республики Крым Фото: Пресс-служба минздрава Республики Крым
Фото: Пресс-служба минздрава Республики Крым

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко отработал как волонтер первую смену в "красной зоне" госпиталя для пациентов с коронавирусом Симферопольской городской клинической больнице № 7. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
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За восемь часов дежурства с полуночи 31 октября глава регионального минздрава помогал коллегам в приемном покое и реанимации, в том числе отслеживая состояние пациентов.

Остапенко выразил убеждение, что если медицинские работники и волонтеры объединятся и будут вместе бороться с коронавирусом, то удастся добиться отличных результатов.поставленными задачами". Министр сообщил, что сейчас в Крыму только в системе оказания амбулаторной помощи задействованы более полутысячи добровольцев.

- Я благодарен всем медицинским работникам и волонтерам за самоотверженный труд, - заявил он и пожелал им крепкого здоровья.

Глава ведомства напомнил, что в госпитале работает на добровольных началах, без вознаграждения, и работа в стационаре не мешает ему руководить республиканским минздравом, поскольку смены выпадают на выходные и праздничные дни, а по будням - ночью.

Ранее Александр Остапенко сообщил, что в ближайшее время в Крым для работы в госпиталях для пациентов с коронавирусом прибудут около 30 сотрудников Федерального медико-биологического агентства. В связи с этим министр призвал крымских медиков не оставаться в этой ситуации безучастными.

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