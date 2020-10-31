Хуснуллин назвал опреснение запасным вариантом водоснабжения Крыма

Опреснение морской воды рассматривается как запасной вариант для стабильного водоснабжения Крыма. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, находящийся в республике с двухдневной рабочей поездкой. В качестве приоритетного варианта решения водной проблемы полуострова по-прежнему рассматривается добыча воды из подземных источников, уточнил вице-премьер.

По его словам, это связано с тем, что опреснение в таких больших объемах в России еще никто не делал. Этот процесс связан с целым рядом сложностей. Прежде всего, он является достаточно дорогим и энергоемким. Кроме того, требует решения ряда сопряженных задач. "Помимо самой опреснительной установки, нужно посмотреть глубоководный выпуск в море рассола, остающегося в результате фильтрации, предусмотреть механизм подачи воды в водопроводную сеть, обеспечить подачу электроэнергии на установки - они достаточно энергоемкие", - пояснил Марат Хуснуллин.

Пока основным вариантом водообеспечения - прежде всего, Симферополя - остается бурение новых скважин для добычи ресурса. Специалисты оценивают подземные запасы как достаточно большие, в объеме 1 миллион 300 тысяч - 1 миллион 700 тысяч метров кубических воды. Однако освоение новых скважин требует бережного подхода, чтобы не навредить экологии, поэтому оно будет растянуто во времени.

Тем не менее и строительство опреснительных установок не исключается, процесс освоения скважин идет параллельно с технико-экономическим обоснованием строительства опреснительных сооружений.

Напомним, в Симферополе с начала сентября действует режим ограниченного водопотребления. Вода жителям подается в утренние и вечерние часы. Общий суточный объем водопотребления снижен со 150 тысяч кубометров до 110 тысяч кубометров.

Также ограничительные меры действуют в Симферопольском, Бахчисарайском районах. Сократить потребление воды вынуждены были города Бахчисарай и Алушта.

С целью решения проблемы водообеспечения полуострова правительство РФ выделило 48 миллиардов рублей.