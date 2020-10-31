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Рубрика: Происшествия

В Челябинске эвакуировали пациентов больницы, где произошел взрыв

Текст: Анатолий Меньшиков

В Челябинске пациентов городской больницы № 2, где лечат от коронавирусной инфекции, после взрыва кислородной станции эвакуируют в другие госпитальные учреждения. Об этом сообщили в правительстве региона и администрации муниципалитета.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Тюменской области
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Для перевозки привлечены экипажи скорой помощи, реанимационных бригады медицины катастроф, автобусы. В первую очередь неотложки взяли пациентов, находившихся на ИВЛ. Первично всех разместили в помещениях находящегося неподалеку стадиона. Сюда приехал губернатор Алексей Текслер.

ЧП случилось около полудня по местному времени. Станция, обеспечивающая медучреждение кислородом, загорелась и взорвалась. По версии МЧС, причиной послужила разгерметизация баллона объемом в два куба. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях и самом медучреждении.

Согласно информации спасателей, пожар в здании лечебного стационара локализован на площади 130 квадратных метров. Ликвидировано также горение в жилом здании, прилегающем к больнице.

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