Новости

Посольство РФ призвало США задуматься над инициативой Путина по разоружению 06:45
Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН 06:25
Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму 05:49
Роспотребнадзор: Пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября 05:31
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 24 04:58
Во Франции задержан второй подозреваемый по делу о нападении в Ницце 04:08
Отрицательный тест на COVID вдохновил магната из Мексики раздать миллион песо 03:24
В Вене около 50 молодых людей устроили погром в католическом храме 02:53
Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину "Спутник V" 02:31
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом 01:14
Боксер Пашалиев после нокаута госпитализирован без сознания 01:06
В Бельгии вернули жесткий карантин по коронавирусу 30.10.2020
МВД возбудило дело об афере сотрудников "ТНС энерго" на 5,5 млрд рублей 30.10.2020
Марадона заявил, что доверяет Путину в вопросе разработки вакцины от COVID 30.10.2020
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост случаев коронавируса за сутки 30.10.2020
Роналду вылечился от коронавируса 30.10.2020
Роспотребнадзор опечатал две нелегальные кальянные в Москве 30.10.2020
Марий Эл по поручению Мишустина выделят 679,6 млн рублей на Дом Дружбы народов 30.10.2020
Костин: ВТБ не хочет превращаться в "Яндекс" 30.10.2020
Видео: эксперт изучил самый дешевый в мире электромобиль 30.10.2020
Путин выразил соболезнования Эрдогану 30.10.2020
Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати 30.10.2020
РФПИ подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Бразилии 30.10.2020
В Париже психически нездоровый мужчина угрожал полицейским ножом 30.10.2020
Мантуров: Уведомительный режим маркировки лекарств продлится до конца года 30.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
31.10.2020 05:31
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах России начался в разное время, поэтому и его пик придется на разное время. По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, это случится ориентировочно в начале-середине ноября.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
В ВОЗ рассказали о долгосрочных последствиях перенесенного коронавируса

По его словам, более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов, в том числе климатические и социальные. Горелов отметил, что на пике число новых выявляемых случаев коронавируса в сутки составит около 20 тысяч, пишет ТАСС. Однако, подчеркнул эпидемиолог, многое зависит от сознательности граждан и соблюдения ими профилактических мер.

Эксперт также призвал не пугаться данных статистики по новым выявленным случаям. Вместо этого важно понимать всю сложность эпидемической ситуации и "придерживаться всех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции".

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о влиянии погодных факторов на заболеваемость COVID-19. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессора Натальи Пшеничной, в плохую погоду переохлаждение организма делает его более восприимчивым к инфекциям.

Эксперты оценили, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину "Спутник V"
Роспотребнадзор: Пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября
Какие страны быстрее восстановят добычу нефти после кризиса
Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса
Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии