Роспотребнадзор: Пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября

Рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах России начался в разное время, поэтому и его пик придется на разное время. По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, это случится ориентировочно в начале-середине ноября.

По его словам, более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов, в том числе климатические и социальные. Горелов отметил, что на пике число новых выявляемых случаев коронавируса в сутки составит около 20 тысяч, пишет ТАСС. Однако, подчеркнул эпидемиолог, многое зависит от сознательности граждан и соблюдения ими профилактических мер.

Эксперт также призвал не пугаться данных статистики по новым выявленным случаям. Вместо этого важно понимать всю сложность эпидемической ситуации и "придерживаться всех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции".

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о влиянии погодных факторов на заболеваемость COVID-19. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессора Натальи Пшеничной, в плохую погоду переохлаждение организма делает его более восприимчивым к инфекциям.