Рублев вышел в финал турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал крупного теннисного турнира, проходящего в Вене.

В субботу Рублев в полуфинале встречался с представителем ЮАР Кевином Андерсоном. В первом себе соперник оказал упорное сопротивление, однако он не смог остановить россиянина, который выиграл 6:4.

Вторая партия встречи прошла полностью под диктовку Рублева. Пятая ракетка соревнований контролировал ход поединка и не оставил сопернику никаких шансов на спасение - 6:1.

В решающем матче в воскресенье Рублев сыграет с победителем противостояния между итальянцем Лоренцо Сонего, выбившим из турнира первую ракетку мира Новака Джоковича, и представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.

Для Рублева нынешний финал - девятый в карьере. На его счету шесть титулов, а в рейтинге АТР он занимает восьмую строчку.