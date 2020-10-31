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31.10.2020 14:20
Рубрика: Власть

Сергей Миронов предложил решение вопроса с "алиментщиками"

Текст: Татьяна Замахина

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов прокомментировал поручение президента РФ правительству продумать дополнительные гарантии для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Во фракции, отметил он, предлагают кабмину установить минимальный размер и новый порядок таких выплат.

Фото: feverpitched / istock
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Лидер "Справедливой России" предложил правительству изучить инициативу фракции (она уже вносилась в ГД) и использовать для выполнения поручения главы государства. По его словам, ситуация тревожная: в прошлом году сумма долгов по алиментам обновила рекорд - дети не получили положенные им 152 миллиарда рублей. "Государству давно пора вмешаться в эту ситуацию", - считает Сергей Миронов.

Предложение фракции - установить минимальный размер алиментов: он не должен быть ниже регионального прожиточного минимума для ребенка.

"Если родитель подался в бега, государство берет обязанность по выплатам на себя, а потом взыскивает всю сумму с алиментщика, - назвал еще одно предложение фракции парламентарий. - Главная цель здесь не ужесточить наказание, как это предлагал Минюст, а поддержать детей, которые либо вообще не получают алименты, либо получают в буквальном смысле копейки".

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Партии "Справедливая Россия" Разводы и алименты

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