Сергей Миронов предложил решение вопроса с "алиментщиками"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов прокомментировал поручение президента РФ правительству продумать дополнительные гарантии для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Во фракции, отметил он, предлагают кабмину установить минимальный размер и новый порядок таких выплат.

Лидер "Справедливой России" предложил правительству изучить инициативу фракции (она уже вносилась в ГД) и использовать для выполнения поручения главы государства. По его словам, ситуация тревожная: в прошлом году сумма долгов по алиментам обновила рекорд - дети не получили положенные им 152 миллиарда рублей. "Государству давно пора вмешаться в эту ситуацию", - считает Сергей Миронов.

Предложение фракции - установить минимальный размер алиментов: он не должен быть ниже регионального прожиточного минимума для ребенка.

"Если родитель подался в бега, государство берет обязанность по выплатам на себя, а потом взыскивает всю сумму с алиментщика, - назвал еще одно предложение фракции парламентарий. - Главная цель здесь не ужесточить наказание, как это предлагал Минюст, а поддержать детей, которые либо вообще не получают алименты, либо получают в буквальном смысле копейки".