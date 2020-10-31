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31.10.2020 03:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Тахографы должны установить на частных автобусах

Текст: Евгений Гайва
Физические лица должны оснастить тахографами автобусы массой до пяти тонн (категория М2) экологического класса 3 или ниже. Отпущенный для этого срок истек 31 октября 2020 года.

Тахографы - специальные приборы, которые регистрируют скорость, режим труда и отдыха водителей. Так можно контролировать поведение водителя, не допускать его сверхурочной работы и превышения скорости. Благодаря этому снижается число ДТП.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Тахографы должны появиться на частных грузовиках

Оснащают тахографами автобусы, а также грузовики. Процесс разбит на этапы. По приказу Минтранса ранее оснастить такхографами автобусы должны были все организации и индивидуальные предприниматели (ИП). Физические лица, перевозящие пассажиров частным образом, должны были до 1 ноября 2019 года оснастить тахографами большие автобусы, категории М3, экологический класс которых не определен, а до 1 февраля 2020 года - экологического класса 3 или ниже. Автобусы с максимальной массой не более пяти тонн было предписано оснастить тахографами в последнюю очередь.

Как поясняли в Минтрансе, все транспортные средства для установки тахографов распределили по группам, чтобы перевозчики успели закупить оборудование, нанять и обучить работников, а также чтобы не было очередей в мастерских.