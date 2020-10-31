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31.10.2020 20:17
Рубрика: Общество

В РПЦ предложили включить Священные тексты в школьную программу

Текст: Елена Яковлева

Священные тексты нужно изучать в школах, сняв с них возрастное ограничение 16+, считает Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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- Священные тексты традиционных религий не должны никак маркироваться, сказал он в телеэфире канала "Россия 24". - Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой "16+"? Я думаю, что это совершенно абсурдно... Священные тексты традиционных религий должны быть, пусть, может быть, в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе по литературе.

По мнению митрополита Илариона маркировка текстов по возрасту проставляется достаточно произвольно. В школьную программу входят произведения с маркировкой "16+", но школьник не может купить их в магазине.

Митрополит поддержал предложение главы комитета Государственной думы РФ по культуре Елены Ямпольской о пересмотре системы возрастной маркировки литературных произведений, прозвучавшее на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.

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- Мне кажется очень правильным предложение оставить только одну маркировку 18+. Это черта, которая очень условна, она отделяет людей совершеннолетних от несовершеннолетних, и в ту категорию, которая будет маркироваться 18+, нужно вносить ту литературу, которая может шокировать ребенка, оказать негативное воздействие на его психику. Конечно же, священные тексты традиционных религий не должны вообще никак маркироваться, - цитирует слова митрополита Иллариона агентство ТАСС.

Напомним, на заседании Совета по культуре и искусству Елена Ямпольская назвала нынешнюю возрастную маркировку абсурдной и мешающей театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она привела озадачивающие примеры - "Тихий Дон" имеет маркировку 18+, "Ромео и Джульетта" - 16+, Евангелие и Коран - 16+ - и предложила оставить только маркировку 18+.

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